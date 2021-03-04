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Команда "Формулы-1" Haas представила болид в цветах российского флага

Команда "Формулы-1" Haas представила болид в цветах российского флага
Фото: Haas F1 Team

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американская команда Haas, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", представила свой болид на предстоящий сезон.

Согласно изображениям, распространенным пресс-службой команды, раскраска болида выполнена в цветах российского флага и в соответствующей их последовательности – белый, синий, красный.

Титульным спонсором команды будет российская команда "Уралкалий", чей логотип также размещен на болидах. Сама же команда будет выступать под названием Uralkali Haas F1 Team.

Ранее сообщалось, что боевыми пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера. Для обоих это будет дебютный сезон в "Формуле-1", ранее они выступали в сериях "Формула-3" и "Формула-2".

При этом Мазепин выступит под нейтральным флагом, поскольку декабрьское решение CAS, запрещающее россиянам два года участвовать в ОИ и ЧМ под официальной символикой РФ, распространяется и на него.

Первый этап "Формулы-1" в 2021 году пройдет в Бахрейне 26-28 марта.

автоспорт Формула-1

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