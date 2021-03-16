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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28

Немецкий биатлонист Пайффер завершил карьеру

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Биатлонист сборной Германии Арнд Пайффер объявил о завершении выступлений в профессиональном спорте.

"Сегодня я хочу объявить о завершении карьеры биатлониста", - написал 33-лейтний Пайффер в фейсбуке, добавив, что это решение далось ему непросто.

Пайффер является двукратным олимпийским чемпионом, выиграв эстафету на Играх-2014 в Сочи и спринт на ОИ-2018 в Пхенчхане. Также он является пятикратным чемпионом мира, а также бронзовым призером ОИ в Пхенчхане и многократным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

В январе о завершении карьеры объявлял другой немецкий биатлонист, Симон Шемпп.

биатлон

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