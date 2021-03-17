Третьяк покинул Совет Международной федерации хоккея из-за решений CAS

На его место прочат Павла Буре

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил о выходе из состава Совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Данное решение связано с декабрьским вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта.

"В ИИХФ пришло предписание CAS - о том что я должен выйти из числа членов Совета международной федерации. Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в Совете вышел из него добровольно", - приводятся слова Третьяка.

"В ИИХФ многие убеждены, что вердикт ВАДА и CAS неправильный. Но он не оспаривается. Члены Совета ИИХФ даже писали письма в ВАДА в мою поддержку. Но международное антидопинговое агентство заявило, что исключений не сделает никому. Хотя я - человек, который 50 лет в олимпийском движении. Но раз есть такое решение, то мы должны его выполнять", - отметил глава ФХР.

О своем выходе из состава Совета ИИХФ Третьяк заявил в среду на заседании организации.

Решение CAS в том числе предусматривает, что лица, являющиеся депутатами Государственной Думы Российской Федерации, не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления Международных спортивных федераций.

"В связи с этим Владислав Третьяк не может входить в Совет ИИХФ и ее комитеты вплоть до 17 декабря 2022 года", - говорится в сообщении ФХР.

"Вместе с тем Владислав Александрович продолжит работу по всестороннему развитию отечественного хоккея и укреплению его позиций на международной арене", - отмечается в тексте сообщения.

Между тем, ФХР заявляет, что "на вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата - Павла Буре, легенду российского и международного хоккея, заслуженного мастера спорта СССР, обладающего авторитетом в международном хоккее".

Вопрос о включении Буре в состав членов Совета ИИХФ будет рассмотрен международной федерацией в установленном порядке.