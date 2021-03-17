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Касатонов назвал огромным плюсом для российского хоккея выдвижение Буре в совет ИИХФ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион ОИ Алексей Касатонов поддерживает решение Федерации хоккея России (ФХР) выдвинуть в состав совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) кандидатуру чемпиона мира Павла Буре.

"Отличный шаг, полностью его поддерживаю! Пришло время более молодого поколения отстаивать интересы нашей страны, нашего хоккея на международной арене. Павел пользуется огромным авторитетом и уважением в мировом хоккее, он достоин представлять его в этой уважаемой организации", - сказал Касатонов "Интерфаксу".

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"Сейчас Павел уже активно участвует в различных благотворительных матчах, входит в Попечительский совет Ночной хоккейной лиги, постоянно принимает участие с нами, ветеранами, в различных хоккейных матчах. При его непосредственном участии совершенствуется проект "Связь Поколений", организатором которого является Владимир Потанин и его компания "Норильский Никель". Это огромный плюс для нашего хоккея", - отметил он.

В среду глава ФХР Третьяк заявил о выходе из состава совета Международной федерации хоккея (ИИХФ). Данное решение связано с декабрьским вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта. На вакантное место в составе совета ИИХФ была выдвинута кандидатура Буре.

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