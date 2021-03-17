Буре пообещал закрепить авторитет российского хоккея на международной арене

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России (ФХР) значительно укрепила свои позиции на международной арене благодаря работе Владислава Третьяка, считает чемпион мира Павел Буре, чью кандидатуру выдвинули на место в составе совета ИИХФ вместо выбывшего оттуда главы ФХР.

"Конечно, я знал, что Федерация хоккея России выдвинет мою кандидатуру в Совет IIHF. Далее международная федерация будет принимать решение в установленном порядке", - сказал Буре, заявление которого предоставили "Интерфаксу" в пресс-службе ФХР.

Во вторник стало известно, что глава ФХР Третьяк заявил о выходе из состава Совета Международной федерации хоккея (ИИХФ). Данное решение связано с декабрьским вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта.

"Что касается предстоящей работы, то я очень рад влиться в семью ФХР, приложу все свои силы на благо развития российского хоккея. Я вливаюсь в сильный коллектив, за последние годы ФХР провела огромную работу по многим проектам, со всеми из них я знаком", - отметил экс-хоккеист сборной России.

"За последние годы ФХР значительно укрепила свои позиции на международной арене благодаря работе Владислава Александровича. Введенные санкции, безусловно, не должны их ослабить", - считает он.

"В современном мире наш авторитет на международной арене играет очень важную роль. Сделаю все возможное, чтобы закрепить успехи", - подчеркнул Буре.

49-летний Буре является чемпионом мира-1990, серебряным призером ОИ-1998 и бронзовым ОИ-2002.