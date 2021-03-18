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Рублев и Карацев сыграют друг с другом в полуфинале турнира в Дубае

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Теннисист из России Андрей Рублев в 1/4 финала турнира серии "ATP 500", проходящего в Дубае (ОАЭ), победил венгра Мартона Фучовича.

Результат встречи - 7:5, 6:2 в пользу Рублева.

Таким образом, Рублев, занимающий восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), пробился в 1/2 финала, где сыграет с соотечественником Асланом Карацевым (42-й номер рейтинга АТР).

Призовой фонд соревнований в ОАЭ составляет более $2 млн. Победитель получит почти $150 тыс. и 500 очков в рейтинг АТР.

теннис

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