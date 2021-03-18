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Российский теннисист Карацев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Теннисист из России Аслан Карацев пробился в 1/2 финала турнира серии "ATP 500", который проходит в Дубае (ОАЭ).

В четверг Карацев, занимающий 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в 1/4 финала нанес поражение Яннику Синнеру (32-й номер рейтинга АТР). Результат встречи - 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

Следующим соперником Карацева может стать 8-я ракетка мира Андрей Рублев. Для этого россиянину в четвертьфинале надо одолеть венгра Мартона Фучовича (44). Начало поединка между Рублевым и Фучовичем в 20:15 мск.

Призовой фонд соревнований в ОАЭ составляет более $2 млн. Победитель получит почти $150 тыс. и 500 очков в рейтинг АТР.

теннис

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