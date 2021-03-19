Глава UFC заявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов окончательно завершил свои выступления, заявил глава UFC Дана Уайт.

"Он на 100 процентов официально завершил карьеру", - написал Уайт в твиттере.

"Было невероятно смотреть, как ты работаешь. Спасибо тебе за все и наслаждайся тем, что будет дальше, мой друг", - добавил, обращаясь к спортсмену, он.

29-0 it is.



He is 💯 officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2 — danawhite (@danawhite) March 19, 2021

В свою очередь, Нурмагомедов поблагодарил Уайт и всю команду UFC "за возможность проявить себя".

"Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дана, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя", - написал россиянин в инстаграме.

"Также спасибо всей команде, партнерам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня", - добавил он.

Последний бой с участием 32-летнего Нурмагомедова состоялся в ночь на 25 октября 2020 года в ОАЭ, где он победил американца Джастина Гэтжи и вновь защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. По окончании того поединка россиянин объявил о завершении карьеры. Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, в том числе - 13 в рамках UFC.

Между тем, после объявленного Нурмагомедовым решения спортсмена периодически спрашивали о возможном возобновлении карьеры, на что тот отвечал отрицательно. В свою очередь, различные менеджеры намекали на то, что Хабиб вернется в UFC и ожидалось, что это может произойти после встречи Нурмагомедова с Уайтом.