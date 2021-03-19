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ФК "Ротор" уволил главного тренера Хацкевича

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Белорусский специалист Александр Хацкевич покидает пост главного тренера волгоградского футбольного клуба "Ротор", сообщает пресс-служба ФК.

"Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

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Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский подчеркнул, что решение принято в целях "набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон".

"Впереди две недели подготовки к матчу с "Локомотивом" и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить", - добавил Рекечинский, поблагодарив Хацкевича за проделанную работу и пожелав успехов в дальнейшей карьере.

В настоящее время "Ротор" занимает в турнирной таблице 13-е место, набрав в 23 матчах 18 очков.

47-летний Хацкевич возглавил "Ротор" в декабре 2019 года и вывел команду из Футбольной национальной лиги в Российскую премьер-лигу.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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