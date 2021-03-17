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"Ростов" с крупным счетом обыграл "Ротор" в чемпионате России по футболу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" (Ростов-на-Дону) со счетом 4:0 нанесли поражение волгоградскому "Ротору" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Голы провели Армин Гигович (42-я минута), Понтус Альмквист (59), Али Соу (62) и Александр Саплинов (90+2).

На 8-й минуте Али Соу не смог реализовать пенальти.

"Ростов" набрал 37 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Ротор" – на 13-м месте, 18 баллов.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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