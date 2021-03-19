В ОКР посетовали на низкие показатели по вакцинации спортсменов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Директор по спорту Олимпийского комитета России Андрей Конокотин констатирует низкое число спортсменов, прошедших вакцинацию.

"Сейчас только 20 спортсменов воспользовались", - сказал Конокотин на коллегии Минспорта в пятницу.

"МОК все настоятельнее рекомендует вакцинировать спортсменов, которые едут выступать на Олимпиаду в Токио. У ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство - ИФ) есть мощности по вакцинированию всех членов олимпийской сборной", - сказал Конокотин в ходе своего выступления на коллегии Минспорта в пятницу.

В свою очередь, заместитель руководителя ФМБА России Юлия Мирошникова обратилась к федерациям обратить внимание на необходимость вакцинации спортсменов.

"Ранее сообщалось, что только 20 спортсменов вакцинировались от коронавуирса. Эта цифра даже еще меньше - 18 человек. На следующую неделю заявлено еще 60 спортсменов. Это не может нас устраивать. Прошу руководителей спортивных федераций обратить внимание на это. У нас остался месяц, чтобы провакцинировать наших спортсменов", - сказала она.

Она сообщила, что на Олимпиаде в Токио российских спортсменов будут сопровождать 57 врачей и один психолог.