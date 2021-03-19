Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту в Кубке мира

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Женская сборная России по биатлону уступила пятое место в Кубке наций сборной Белоруссии и потеряла максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира.

Лидером женского Кубка наций стала Норвегия (7305 очков), на втором месте - Швеция (7146), тройку замкнула сборная Германии (7056), четвертое место заняла сборная Франции (7001), пятое - сборная Белоруссии (6433). Сборная России завершила сезон на шестом месте, набрав 6407 очков.

Кубок мира завершается этапом в шведском Эстерсунде. Последняя гонка, приносящая очки в зачет Кубка наций - спринт. Победителем гонки стала норвежка Тириль Экхофф, финишировавшая с одним промахом за 18 минут и 44 секунды. "Серебро" завоевала итальянка Доротея Вирер (без промахов; 2,5 секунды отставания). Третье место заняла норвежская спортсменка Ингрид Ланнмарк Таннревольд (0; +6,7).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, которая заняла 16-е место (0; +38,9). Светлана Миронова финишировала на 24-м месте (2; +52,6). Лариса Куклина заняла 29-е место (1; + 58,5). Анастасия Гореева закончила гонку на 38-м месте (2; 1 минута 12 секунд). Татьяна Акимова - 45-я (1; 1 минута 23 секунды). Евгения Павлова заняла 49-е место (1; 1 минута 30 секунд). Анастасия Шевченко финишировала на 53-м месте (1; 1 минута 35 секунд). Ирина Казакевич, у которой сломалась винтовка, допустила семь промахов и финишировала на 100-м месте, отстав от лидера на 4 минуты.

Максимальную квоту на Кубке мира получают первые пять команд в зачете Кубка наций. Женская сборная России, потеряв максимальную квоту, в следующем сезоне сможет заявлять на личные гонки не более пяти биатлонисток.