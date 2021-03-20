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Российский теннисист Карацев впервые выиграл в турнире АТР

Российский теннисист Карацев впервые выиграл в турнире АТР
Россиянин Аслан Карацев на церемонии награждения
Фото: Francois Nel/Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Теннисист из России Аслан Карацев стал победителем турнира серии "ATP 500", прошедшего в Дубае (ОАЭ).

В субботу Карацев в финале одолел спортсмена из ЮАР Ллойда Джорджа Харриса - 6:3, 6:2. Для россиянина это первый выигранный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В рейтинге АТР Карацев занимает 42-е место. В основную сетку соревнований в ОАЭ он попал благодаря специальному приглашению (wild card) от организаторов турнира.

В феврале в Мельбурне Карацев дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

В основную сетку Australian Open-2021 Карацев вышел, преодолев квалификационные матчи. На тот момент в рейтинге АТР он занимал 114-е место.

Карацев стал первым в мире теннисистом, который дошел до полуфинала турнира серии "Большого шлема" в ранге дебютанта.

Призовой фонд соревнований в Дубае составил более $2 млн. Победитель получит почти $150 тыс. и 500 очков в рейтинг АТР.

Аслан Карацев

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