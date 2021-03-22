СМИ сообщили о назначении Олича главным тренером ФК ЦСКА

Ивица Олич Фото: TF-Images/Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Бывший футболист московского ЦСКА хорват Ивица Олич подписал контракт с российским клубом и занял пост главного тренера команды, сообщает "Чемпионат", ссылаясь на свои источники.

23 марта 41-летний Олич будет представлен игрокам команды в качестве их главного тренера.

Олич до последнего времени входил в штаб сборной Хорватии. В ЦСКА он сменит Виктора Гончаренко.

Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 годы, здесь он по три раза выиграл чемпионат России и Суперкубок России, дважды – Суперкубок России, один раз – Кубок УЕФА. Также он становился чемпионом Хорватии в составах "Загреба" и загребского "Динамо", чемпионом Германии – в составе "Баварии".

В настоящий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург) на восемь очков.