РФС представил форму сборной России на Евро-2020

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз и Adidas представили гостевую форму сборной России на чемпионат Европы-2020.

"Гостевая джерси, разработанная для сборной России, представлена в белом цвете с контрастными красными и синими деталями. Дизайн получился чистым, лаконичным и современным", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

📸 Кадр дня. Ильзат Ахметов в новой форме от adidas.



#СборнаяРоссии pic.twitter.com/Wx3cm4uYUi — Сборная России (@TeamRussia) March 22, 2021

"Дизайнеры стремились передать ту страсть и эмоции, которые испытывают футболисты и фанаты, независимо от того, какой команде они отдали свое предпочтение", - говорится в сообщении.

Евро-2020 пройдет в 2021 году в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал. Чемпионат Европы должен был пройти в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

На групповом этапе сборная России сыграет с Бельгией и Финляндией в Санкт-Петербурге и с Данией – в Копенгагене.