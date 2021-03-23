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Бородюк вновь возглавил московское "Торпедо"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Новым главным тренером московского "Торпедо" стал Александр Бородюк, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Соглашение с 58-летним специалистом подписано до окончания сезона 2021/22.

Бородюк - олимпийский чемпион (1988), заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, бронзовый призер Евро-2008 в составе тренерского штаба Гуса Хиддинка.

В сезоне 2013/14 Бородюк вывел "Торпедо" в Премьер-Лигу. В стыковых матчах торпедовцы по сумме двух встреч переиграли самарские "Крылья Советов" и спустя восемь лет вернулись в элитный дивизион.

22 марта "Торпедо" сообщило о расставании с Сергеем Игнашевичем, который тренировал автозаводцев с июня 2019 года.

футбол Торпедо Александр Бородюк

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