Матыцин приостановил деятельность на посту главы FISU

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Олег Матыцин по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) приостановил деятельность на посту президента Международной федерации студенческого спорта (FISU), сообщила пресс-служба Минспорта.

"FISU сообщила национальным федерациям студенческого спорта, что первый вице-президент FISU Леонц Эдер будет выполнять обязанности президента до 17 декабря 2022 года, когда Олег Матыцин снова займет свой пост", - говорится в сообщении.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда по делу ВАДА против РУСАДА российские чиновники, включая представителей федеральных министерств и агентств, не могут занимать руководящие должности, входить в органы управления, а также комитеты и подкомитеты международных спортивных федераций в течение двух лет.