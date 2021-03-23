ХК "Локомотив" сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф с ЦСКА

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА на выезде проиграли соперникам из ярославского "Локомотива" в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Поединок в Ярославле завершился со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). На 37-й минуте шайбу забросил Артем Ильенко. Через минуту хозяева реализовали большинство - отличился Теэму Пулккинен.

В третьем периоде в ворота ЦСКА залетела еще одна шайба, но судьи ее не засчитали. А в конце встречи армейцы заменили вратаря на шестого игрока и пропустили гол в пустые ворота. Отличился Егор Коршков (60-я минута).

Таким образом, счет в серии до четырех побед сравнялся - 2-2.

Следующая игра пройдет 25 марта в Москве.