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ХК "Локомотив" сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф с ЦСКА

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА на выезде проиграли соперникам из ярославского "Локомотива" в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Поединок в Ярославле завершился со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). На 37-й минуте шайбу забросил Артем Ильенко. Через минуту хозяева реализовали большинство - отличился Теэму Пулккинен.

В третьем периоде в ворота ЦСКА залетела еще одна шайба, но судьи ее не засчитали. А в конце встречи армейцы заменили вратаря на шестого игрока и пропустили гол в пустые ворота. Отличился Егор Коршков (60-я минута).

Таким образом, счет в серии до четырех побед сравнялся - 2-2.

Следующая игра пройдет 25 марта в Москве.

хоккей КХЛ

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