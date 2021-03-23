"Ак Барс" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч, проходивший в Уфе во вторник, завершился поражением хозяев со счетом 2:3 (0:0, 0:2, 2:1).

К началу третьего периода "Ак Барс" вел с разницей в три шайбы, что произошло благодаря голам Кирилла Петрова (37-я минута), Дмитрия Воронкова (38) и Станислава Галиева (42).

Незадолго до окончания третьей двадцатиминутки "Салавату" удалось отыграть две шайбы, но избежать четвертого поражения хозяева не смогли. Авторы голов в их составе – Джефф Плэтт (56) и Александр Кадейкин (57).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Ак Барса", который проходит дальше и в полуфинале Кубка Гагарина будет играть с победителем серии между "Авангардом" (Омск) и "Металлургом" (Магнитогорск).

В предыдущих матчах в рамках серии "Ак Барс" побеждал команду из столицы Башкортостана с результатами 4:1, 2:1 (в овертайме) и 2:1.