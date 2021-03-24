"Зенит" попал в топ-50 клубов десятилетия по версии IFFHS

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" занимает 42-е место в списке лучших клубов мира за период с 2011 по 2020 годы по версии Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

За отчетный период российский клуб набрал 1513,5 рейтинговых балла.

Возглавляет рейтинг испанская "Барселона" (2877), а в первой десятке также присутствуют испанский "Реал" (2782), немецкая "Бавария" (2594,5), французский "Пари Сен-Жермен" (2357), испанский "Атлетико" (2302), итальянский "Ювентус", английские "Челси", "Манчестер Сити" (по 2113), "Манчестер Юнайтед" (2020) и "Арсенал" (2016).

Из российских клубов, помимо "Зенита", в рейтинг попали "Краснодар", у которого 1152 балла и 96-е место, и ЦСКА (1140; 105-е место).

В общей сложности здесь представлены 139 клубов.