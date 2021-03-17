"Зенит" в большинстве победил ЦСКА и упрочил лидерство в РПЛ

"Ахмат" выиграл у тульского "Арсенала"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:2 нанесли поражение московскому ЦСКА в гостевом матче 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 28-й минуте экс-футболист "Зенита" Соломон Рондон вывел ЦСКА вперед.

На 33-й минуте Артем Дзюба сравнял счет, на 50-й и 77-й минутах в составе "Зенита" отличился Вендел.

На первой компенсированной ко второму тайму минуте армеец Никола Влашич нанес точный удар с пенальти и сократил отставание.

На 45-й минуте Дзюба не смог реализовать пенальти.

ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве: на 53-й минуте красную карточку получил Ильзат Ахметов.

"Зенит" набрал 48 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. ЦСКА занимает третье место, 40 баллов. Между ними располагается московский "Спартак" (41 очко), который свой матч в рамках тура проведет в четверг дома против екатеринбургского "Урала".

В другом матче игрового дня грозненский "Ахмат" на своем поле взял верх над тульским "Арсеналом" – 2:0. На 33-й минуте гол провел Андрей Семенов, на 47-й – Владимир Ильин.

"Ахмат" теперь на 11-й строчке, 29 очков, "Арсенал – на 14-й (17).