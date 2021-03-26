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Фрагмент концерта Чайковского прозвучал в честь триумфа российских фигуристов на ЧМ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили свои золотые медали на церемонии награждения триумфаторов чемпионата мира в Стокгольме под фрагмент концерта №1 Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

Мишина и Галлямов, как сообщалось, заняли (в полночь по московскому времени) первое место в соревновании спортивных пар на дебютном для них ЧМ.

Еще одна пара из России Александра Бойкова/Дмитрий Козловский заняла третье место, вторыми стали Китая Суй Вэньцзин/Хань Цун.

После решения CAS, запрещающего российским спортсменам на ЧМ и ОИ выступать под официальной символикой РФ, отечественные фигуристы выступают под флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а сборная России называется FSFR (Figure Skating Federation of Russia).

фигурное катание

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