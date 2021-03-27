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Российский боксер Тищенко проиграл Мчуну в поединке за пояс WBC Silver

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер олимпийский чемпион Евгений Тищенко потерпел поражение от представителя ЮАР Табис Мчуну в поединке за пояс WBC Silver в первом тяжелом весе.

Бой, прошедший в Екатеринбурге, растянулся на все 12 раундов, победа была присуждена обладателю пояса WBC Silver Мчуну единогласным решением судей.

Таким образом, россиянин не смог стать претендентом на титул чемпиона WBC.

Для Тищенко это первое поражение в профессиональном боксе при восьми победах (шесть из них – нокаутом). У Мчуну теперь 23 победы (13 из них – нокаутом) при пяти поражениях.

Между тем, россиянка Татьяна Зражевская завоевала титул временной чемпионки мира по версии WBC в весовой категории до 53,5 кг, выиграв у мексиканки Эстрельи Вальверде.

бокс Евгений Тищенко

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