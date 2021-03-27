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Оскар Де Ла Хойя объявил о возвращении в бокс

Оскар Де Ла Хойя объявил о возвращении в бокс
Боксер Оскар Де Ла Хойя
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Бывший чемпион мира по боксу американец Оскар Де Ла Хойя заявил, что возобновит свою карьеру, сообщает "Би-би-си".

На мероприятии, посвященном боксерскому поединку между бойцом ММА Беном Аскреном и видеоблогером Джейком Полом (пройдет в апреле), Де Ла Хойя со сцены объявил о том, что 3 июля проведет свой бой. Имя соперника 48-летний спортсмен не назвал.

Ранее Де Ла Хойя заявлял, что возобновил свои тренировки, а также упомянул 54-летнего Майка Тайсона, который принял участие в поединке против 51-летнего Роя Джонса-младшего в ноябре 2020 года.

"Майк Тайсон чертовски вдохновил меня", - приводятся слова Де Ла Хойи.

Де ла Хойя завершил свою карьеру 13 лет назад. В 2008 году он потерпел поражение от филиппинца Менни Пакиао. Являлся чемпионом мира в шести весовых категориях.

бокс Оскар Де Ла Хойя

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