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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:27

Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна, первого этапа чемпионата мира "Формулы-1".

Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал вторым. Финн Валттери Боттас (Mercedes) замкнул тройку призеров.

Российский гонщик команды Haas Никита Мазепин вылетел с трассы на первом же круге. Его напарник по команде Мик Шумахер финишировал последним, 16-м. Оба гонщика Haas являются дебютантами "Формулы-1" в качестве боевых пилотов.

автоспорт Формула-1

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