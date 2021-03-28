Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна, первого этапа чемпионата мира "Формулы-1".
Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал вторым. Финн Валттери Боттас (Mercedes) замкнул тройку призеров.
Российский гонщик команды Haas Никита Мазепин вылетел с трассы на первом же круге. Его напарник по команде Мик Шумахер финишировал последним, 16-м. Оба гонщика Haas являются дебютантами "Формулы-1" в качестве боевых пилотов.