Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:27

Российские футболисты проиграли французам на молодежном ЧЕ-2021

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Футболисты молодежной сборной России уступили сверстникам из команды Франции в матче группового этапа чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года.

Поединок, состоявшийся в венгерском Сомбатхее в воскресенье, завершился со счетом 2:0 в пользу Франции. Оба гола в ворота россиян были забиты с пенальти - на 15-й и 24-й минутах, после нарушений Павла Маслова.

Таким образом, российская команда, которая 25 марта обыграла Исландию (4:1), с тремя очками занимает 3-е место в группе С. Столько же баллов и у Франции, но за французами 2-я строчка. Лидирует Дания (6). Замыкает квартет Исландия (0).

Заключительный матч группового этапа подопечные Михаила Галактионова проведут против Дании 31 марта.

Ранее сборная России участвовала в финальной части турнира три раза: в 1994 и 1998 годах доходила до четвертьфинала, в 2013 году не смогла пробиться в плей-офф, заняв четвертое место в группе.

Молодежный ЧЕ-2021 проходит в Венгрии и Словении, участие в финальной стадии принимают 16 сборных. Игры групповой стадии проходят с 24 по 31 марта, матчи плей-офф - с 31 мая по 6 июня. В плей-офф выходят по две лучшие сборные каждой из групп.

футбол

Новости

Поветкин проиграл Уайту и лишился титула временного чемпиона WBC

Поветкин проиграл Уайту и лишился титула временного чемпиона WBC

Россияне Синицина и Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию

Россияне Синицина и Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию

Российский боксер Тищенко проиграл Мчуну в поединке за пояс WBC Silver

Сборная России победила Словению в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная России победила Словению в отборочном матче ЧМ-2022

Россия - Словения. Онлайн

Россия - Словения. Онлайн

Оскар Де Ла Хойя объявил о возвращении в бокс

Оскар Де Ла Хойя объявил о возвращении в бокс

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

ХК СКА обыграл московское "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Фигуристы Синицина и Кацалапов стали лидерами ЧМ после ритм-танца

Российские пары завоевали золото и бронзу на ЧМ по фигурному катанию

Российские пары завоевали золото и бронзу на ЧМ по фигурному катанию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код