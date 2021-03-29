Российские футболисты проиграли французам на молодежном ЧЕ-2021

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Футболисты молодежной сборной России уступили сверстникам из команды Франции в матче группового этапа чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года.

Поединок, состоявшийся в венгерском Сомбатхее в воскресенье, завершился со счетом 2:0 в пользу Франции. Оба гола в ворота россиян были забиты с пенальти - на 15-й и 24-й минутах, после нарушений Павла Маслова.

Таким образом, российская команда, которая 25 марта обыграла Исландию (4:1), с тремя очками занимает 3-е место в группе С. Столько же баллов и у Франции, но за французами 2-я строчка. Лидирует Дания (6). Замыкает квартет Исландия (0).

Заключительный матч группового этапа подопечные Михаила Галактионова проведут против Дании 31 марта.

Ранее сборная России участвовала в финальной части турнира три раза: в 1994 и 1998 годах доходила до четвертьфинала, в 2013 году не смогла пробиться в плей-офф, заняв четвертое место в группе.

Молодежный ЧЕ-2021 проходит в Венгрии и Словении, участие в финальной стадии принимают 16 сборных. Игры групповой стадии проходят с 24 по 31 марта, матчи плей-офф - с 31 мая по 6 июня. В плей-офф выходят по две лучшие сборные каждой из групп.