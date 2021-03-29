Фигуристки Щербакова и Туктамышева выступят за сборную РФ на World Team Trophy

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Стал известен состав сборной России на командный турнир World Team Trophy, который пройдет в апреле в Осаке, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России в понедельник.

В составе российской команды выступят:

Женщины - победительница чемпионата мира 2021 года Анна Щербакова, вице-чемпионка мира 2021 года Елизавета Туктамышева;

Мужчины - Михаил Коляда, Евгений Семененко;

Пары - Анастасия Мишина - Александр Галлямов;

Танцы - Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

Командный турнир World Team Trophy пройдет в японском городе Осака с 15 по 18 апреля.