Арбитр извинился за незасчитанный гол Роналду в отборочном матче ЧМ-2022

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Голландский арбитр Данни Маккели, не засчитавший гол Криштиану Роналду во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Сербии, извинился перед наставником сборной Португалии Фернанду Сантушем, сообщает портал A Bola.

"В соответствии с правилами ФИФА, все, что я могу сказать, это то, что я попросил прощения у тренера национальной команды Португалии Фернанду Сантуша, а также у всей команды за то, что произошло", - сказал Маккели.

Инцидент произошел в добавленное время матча, который состоялся 27 марта в Белграде. На 94-й минуте Роналду забил мяч в ворота Сербии, однако главный арбитр поединка не засчитал гол. Встреча закончилась со счетом 2:2.