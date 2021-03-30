Московский "Спартак" в год пандемии потерял 10% выручки

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Выручка московского "Спартака" в 2020 году, который стал испытанием для всех профессиональных футбольных клубов из-за ограничений на посещение стадионов в связи с пандемией COVID-19, упала почти на 10%.

Этот показатель у АО "ФК "Спартак-Москва" по итогам прошлого года составил 4,87 млрд рублей против 5,4 млрд руб. в 2019 году, говорится в отчетности клуба по РСБУ.

Чистый убыток "Спартака" вырос в 2,4 раза - с 803,6 млн руб. до 1,93 млрд рублей. Это рекордный для клуба убыток минимум с 2004 года, следует из данных "СПАРК-Интерфакс" (максимальный показатель ранее был зафиксирован в 2011 году - 1,2 млрд рублей).

Владельцы "Спартака" - глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов и вице-президент НК Леонид Федун, который является председателем совет директоров клуба.