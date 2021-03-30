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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:30

У игроков сборной Польши Крыховяка и Пятковски выявили COVID-19 перед игрой с Англией

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Два игрока сборной Польши получили положительные результаты теста на коронавирус перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Англии, сообщает пресс-служба Польского футбольного союза во вторник.

"К сожалению, результаты Гжегожа Крыховяка (выступает за московский "Локомотив" - ИФ) и Камила Пятковски оказались положительными. Мы начали переговоры с УЕФА, чтобы прояснить ситуацию и обсудить проведение матча", - заявил пресс-атташе Польского футбольного союза Якуб Квятковский.

Матч Англия - Польша запланирован на 31 марта в Лондоне.

Польша Гжегож Крыховяк Камил Пятковски

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