Лукин покинул пост главы Паралимпийского комитета России из-за санкций CAS

Владимир Лукин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Владимир Лукин временно покидает пост президент Паралимпийского комитета России из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS), наложенных в декабре 2020 года на российский спорт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПКР.

"Владимир Петрович временно оставляет пост в связи с его работой в Совете Федерации и санкциями CAS", - заявил собеседник агентства.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), по результатам которого России на два года запрещено претендовать на проведение у себя Кубков мира и Олимпийских игр.

Также санкции коснулись ряда чиновников, которым запрещено занимать руководящие посты в спортивных организациях.