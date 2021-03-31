Российский теннисист Медведев вышел четвертьфинал турнира ATP в Майами

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев одержал победу над Фрэнсисом Тиафо (США) в матче 1/8 финала турнира серии Masters ATP, проходящем в Майами (США).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Медведева.

Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Тиафо - 58-й.

В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агут (12-я позиция в рейтинге), который ранее обыграл американца Джона Иснера (28) со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (9:7).

За свою карьеру Медведев трижды становился победителем турниров серии Masters ATP.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд турнира в Майами составляет 4,299 млн долларов, победитель в мужском одиночном разряде получит более 300 тыс. долларов.