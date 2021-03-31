Российские футбольные клубы в 2020 году выплатили агентам почти 3 млрд рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Общая сумма вознаграждений посредникам при трансферах игроков в российские клубы в 2020 году составила более 500 млн рублей, а также 26 млн евро и $500 тыс., сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"Общая сумма вознаграждений посредникам в 2020 году в целом футбольными клубами составила: 534 млн 483 тысячи 101,33 руб., $543 тысячи 500; 26 млн 919 тысяч 628,39 евро", - говорится в сообщении.

В частности, петербургский "Зенит" выплатил посредникам 8 млн 57 тысяч 796 евро, московский "Локомотив" - 500 млн 390 тысяч 180,47 рублей, казанский "Рубин" – 4 млн 616 тысячи 848 евро, столичный "Спартак" - $390 тыс. и 4 млн 176 тысяч 166 евро, московское "Динамо" - 4 млн 225 тысяч 413 евро и 8 млн рублей, столичный ЦСКА - 3 млн 35 тысяч 561,93 евро.

Кроме того, сумма вознаграждений посредникам, выплаченных в целом футболистами в 2020 году, составила 109 млн 969 тысяч 138 руб.

Общая сумма вознаграждений посредникам, выплаченная в 2020 году, таким образом, составила 644 млн 452 тысячи 239,33 рублей, $543 тысячи 500, 26 млн 919 тысячи 628,39 евро. В перерасчете на российскую валюту это около 3 млрд рублей.