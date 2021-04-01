Капитан "Реала" Рамос выбыл перед матчами с "Ливерпулем" и "Барселоной"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Капитан испанского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос получил мышечную травму левой ноги, сообщает пресс-служба ФК.

Сроки восстановления игрока не уточняются.

Между тем, по сведениям испанских СМИ, Рамос сможет вернуться к матчам ориентировочно через месяц. Что означает пропуск игроком матчей Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 6 и 14 апреля, а также игры чемпионата Испании против "Барселоны" 10 апреля.