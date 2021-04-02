Скончался чемпион СССР 1970 года по футболу в составе ЦСКА Валентин Афонин

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА Валентин Афонин скончался на 82-м году жизни.

Московский ЦСКА выразил соболезнования родным и близким спортсмена.

#ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР 1970 года в составе армейцев Валентина Николаевича Афонина 🕯 pic.twitter.com/DAAFlD5yWa — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 2, 2021

Афонин выступал за ЦСКА с 1968 по 1970 год. Также он играл за ростовский СКА (с 1961 по 1967 и с 1971 по 1973 годы). После окончания игровой карьеры Афонин работал тренером в ростовском и хабаровском СКА.