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Скончался чемпион СССР 1970 года по футболу в составе ЦСКА Валентин Афонин

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА Валентин Афонин скончался на 82-м году жизни.

Московский ЦСКА выразил соболезнования родным и близким спортсмена.

Афонин выступал за ЦСКА с 1968 по 1970 год. Также он играл за ростовский СКА (с 1961 по 1967 и с 1971 по 1973 годы). После окончания игровой карьеры Афонин работал тренером в ростовском и хабаровском СКА.

ЦСКА Валентин Афонин

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