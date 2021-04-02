Расформированный три года назад "Амкар" планирует участие в турнире ПФЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пермский футбольный клуб "Амкар", прекративший существование летом 2018 года, намерен подать заявку на участие в турнире Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по значимости дивизион), сообщила пресс-служба команды.

"Краевые власти зарегистрировали автономную некоммерческую организацию "Амкар-Пермь". Следующий шаг - заявка команды на участие в Профессиональной футбольной лиге сезона 2021-2022", - говорится в сообщении.

По данным краевого минспорта, документы на участие в ПФЛ должны быть направлены не позднее 30 апреля, после чего пройдет процедура лицензирования.

Сезон в ПФЛ начнется в конце июня 2021 года. До этого власти региона планируют сформировать пул спонсоров клуба и формат сотрудничества с ними, приступить к формированию состава.

"Амкар" был сформирован в мае 1993 года. Лучшим результатом клуба было четвертое место в Российской премьер-лиге. В сезоне 2007/2008 клуб выходил в финал Кубка России. В сезоне 2009/2010 "Амкар" выступал в Лиге Европы УЕФА.