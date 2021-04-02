Заслуженный тренер России Загорулько госпитализирован в тяжелом состоянии

У воспитавшего чемпионов мира и ОИ в легкой атлетике тренера выявлены онкология и коронавирус

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова сообщила, что воспитавший ее тренер Евгений Загорулько в тяжелом состоянии находится в больнице.

"Ситуация, в которую попал мой тренер и тренер многих чемпионов, спортсменов, заслуженный тренер СССР и России Евгений Загорулько, очень сложная, диагноз неутешительный - онкология, плюс ковид, сейчас он находится в больнице. Состояние очень тяжелое", - написала Чичерова в инстаграме.

Воспитанниками 78-летнего Загорулько являются олимпийские чемпионы, победители и призеры чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике.