"Локомотив" победил "Ротор" в чемпионате России по футболу
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:0 нанесли поражение "Ротору" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.
На 21-й минуте в составе столичного клуба отличился Гжегож Крыховяк. Также гол забил Рифат Жемалетдинов (79-я минута).
"Локомотив" набрал 43 очка и в турнирной таблице занимает 3-е место. "Ротор" с 18 баллами находится на 13-м месте, в зоне стыковых матчей. Лидирует петербургский "Зенит" (48 очков). На втором месте - московский "Спартак" (44).