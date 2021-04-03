Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09

"Ак Барс" проиграл "Авангарду" в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" на своем льду уступили омскому "Авангарду" в стартовом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, состоявшаяся на "Татнефть-Арене" в субботу, завершилась со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). На 12-й минуте отличился защитник гостей Кирилл Готовец. Форвард хозяев Кирилл Петров на 34-й минуте забросил ответную шайбу.

За минуту до финальной сирены нападающий "Авангарда" Кирилл Семенов вывел омичей вперед. Тогда казанцы сняли вратаря Адама Рейдеборна и вшестером пытались атаковать соперника. Тем не менее, форвард гостей Клим Костин за секунды до сирены забросил третью шайбу в пустые ворота казанцев.

Счет в серии - 1:0 в пользу "Авангарда". Следующий матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команды проведут 5 апреля в Казани.

Ак Барс Авангард

Новости

Макгрегор анонсировал бой с Порье на 10 июля

Макгрегор анонсировал бой с Порье на 10 июля

ЦСКА победил СКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Большунов выиграл все свои старты на чемпионате России-2021

Большунов выиграл все свои старты на чемпионате России-2021

Глава центра заявил о целях Трусовой вернуться от Плющенко к Тутберидзе

Южная Корея сообщила МОК о намерении провести ОИ-2032 совместно с КНДР

Разгром от Дании выбил сборную России из молодежного ЧЕ по футболу

Разгром от Дании выбил сборную России из молодежного ЧЕ по футболу

УЕФА снял ограничения по числу зрителей на своих турнирах

Цзю-младший защитил титул чемпиона WBO

Цзю-младший защитил титул чемпиона WBO

Россия проиграла Словакии в отборочном матче ЧМ-2022

Россия проиграла Словакии в отборочном матче ЧМ-2022

Словакия - Россия. Онлайн

Словакия - Россия. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код