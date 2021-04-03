"Ак Барс" проиграл "Авангарду" в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" на своем льду уступили омскому "Авангарду" в стартовом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, состоявшаяся на "Татнефть-Арене" в субботу, завершилась со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). На 12-й минуте отличился защитник гостей Кирилл Готовец. Форвард хозяев Кирилл Петров на 34-й минуте забросил ответную шайбу.

За минуту до финальной сирены нападающий "Авангарда" Кирилл Семенов вывел омичей вперед. Тогда казанцы сняли вратаря Адама Рейдеборна и вшестером пытались атаковать соперника. Тем не менее, форвард гостей Клим Костин за секунды до сирены забросил третью шайбу в пустые ворота казанцев.

Счет в серии - 1:0 в пользу "Авангарда". Следующий матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команды проведут 5 апреля в Казани.