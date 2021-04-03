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Волейболистки калининградского "Локомотива" впервые выиграли чемпионат России

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Калининградский "Локомотив" в финале женского чемпионата России по волейболу нанес поражение московскому "Динамо".

Проиграв две первые партии, девушки из Калининграда смогли сравнять счет и затем победить в решающей пятой партии. Итоговый счет встречи, прошедшей в Казани в субботу, - 3:2 (21:25, 19:25, 25:23, 25:19, 15:12).

"Локомотив", который был основан в 2018 году, впервые выиграл золотые медали Суперлиги. Ранее команда дважды становилась вице-чемпионом - в 2019 и 2020 гг.

волейбол

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