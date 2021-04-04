Игрок молодежной команды "Знамя труда" умер во время матча

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Футболист молодежной команды "Знамя Труда" Никита Сидоров из подмосковного города Орехово-Зуево скончался во время футбольного матча в воскресенье, сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Соболезнования родным и близким футболиста выразили Российский Футбольный союз (РФС) и ПФЛ.

По данным СМИ, молодой футболист умер во время товарищеского матча с клубом из Павловского Посада. Он вышел на поле во втором тайме, а через пять минут ему стало плохо. Первую помощь ему пытались оказать прямо на поле тренер и врач команды. Затем подъехали медики и реанимобиль.

Предварительный диагноз - аневризма. Официального медицинского заключения пока нет. Умершему футболисту было 18 лет.