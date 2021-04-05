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Голы Овечкина и Кузнецова принесли "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Нью-Джерси Дэвилз".

Результат поединка в Ньюарке (США) - 5:4 (1:1, 2:1, 2:2) в пользу "Вашингтона". В составе победителей по шайбе забросили россияне Александр Овечкин (29-я минута) и Евгений Кузнецов (46). Также отличились Ти Джей Оши (10), Конор Шири (24) и Карл Хагелин (43). Кроме этого, Овечкин сделал две голевые передачи, а Кузнецов - одну.

Для Овечкина это уже 725-я шайба в НХЛ. 17 марта нападающий в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" забил свой 718-й гол и вышел на шестое место в списке снайперов НХЛ за всю ее историю. Следующим ориентиром для 35-летнего Овечкина является канадец Марсель Дионн - 731 заброшенная шайба и пятое место. А лучшим бомбардиром в истории НХЛ является еще один канадец, Уэйн Гретцки, в период с 1978 по 1999 годы забросивший 894 шайбы.

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