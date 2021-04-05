Защитник ЦСКА Магнуссон не сыграет со "Спартаком" из-за травмы
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU -Защитнику московского футбольного клуба ЦСКА Хердуру Магнуссону диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава
"Во вчерашнем матче с "Тамбовом" защитник ПФК ЦСКА Хердур Магнуссон получил травму: разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. В ближайшее время футболисту предстоит операция", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Магнуссон получил повреждение на 70-й минуте матча на стадионе "Мордовия Арена", где "Тамбов" проводит домашние матчи.
Таким образом, Магнуссон пропустит несколько матчей, включая игру чемпионата России со "Спартаком" 25 апреля.