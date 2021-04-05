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Главный тренер сборной Белоруссии по футболу уволился после 0:8 от Бельгии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Белорусская федерация футбола приняла решение расстаться с главным тренером национальной сборной Михаилом Мархелем, сообщает пресс-служба ассоциации.

"Сегодня, 5 апреля, Ассоциация "Белорусская федерация футбола" и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта. АБФФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

"Проанализировав сложившуюся после матча с Бельгией ситуацию, я пришёл к выводу, что должен покинуть пост главного тренера национальной сборной Беларуси. (...) Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную, и я делал всё, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперед, необходимы изменения", - заявил Мархель.

Специалист возглавил команду в июне 2019 года.

30 марта сборная Белоруссии крупно проиграла Бельгии (0:8) в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

В группе E сборная Белоруссии занимает третье место, набрав три балла. Лидирует в группе Бельгия (7).

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