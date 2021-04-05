Российская штангистка Ольга Те завоевала серебро на ЧЕ-2021

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Штангистка сборной России Ольга Те стала второй в весовой категории до 59 кг на чемпионате Европы, проходящем в понедельник в Москве.

Россиянка показала результат 210 кг - 95 кг в рывке и 115 кг в толчке, причем она стала первой и единственной среди участниц, кто поднял штангу в 95 кг с первой попытки.

Золото взяла Боянка Костова из Азербайджана - 211 кг (95+116). Тройку призеров замыкает француженка Дора Чакунте - 210 кг (95+115).

Турнир проходит во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Он завершится 11 апреля.