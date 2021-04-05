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"Зенит" выиграл чемпионат Единой лиги ВТБ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Баскетболисты петербургского "Зенита" завоевали звание победителей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В понедельник они на своей площадке обыграли московский ЦСКА в рамках очередного тура - 81:77 (23:14, 23:24, 20:11, 15:28). После этого матча они стали недосягаемы для ближайших преследователей.

Для "Зенита" это первый триумф в Единой лиге ВТБ. Турнир проводится с 2008 года, победителем постоянно становился ЦСКА, один раз чемпионом стал подмосковный клуб "Химки".

баскетбол Единая лига ВТБ

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