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Заварухин покинет пост главного тренера ХК "Сибирь"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Новосибирская "Сибирь" не будет продлевать контракт с главным тренером команды Николаем Заварухиным, сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"30 апреля 2021 года истекает контракт хоккейного клуба "Сибирь" с главным тренером Николаем Заварухиным. Мы сердечно благодарим Николая Николаевича за добросовестную работу, яркое выступление команды в плей-офф 2020 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе. Искренне желаем успехов в дальнейшей деятельности в российском хоккее!" – говорится в сообщении.

46-летний Заварухин тренировал "Сибирь" с апреля 2019 года.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.

хоккей КХЛ

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