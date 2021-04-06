ЦСКА выиграл третий матч у СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Хоккеисты ЦСКА (в белом) радуются голу в ворота СКА в матче 6 апреля Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) третий раз подряд обыграл СКА (Санкт-Петербург) в серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) в пользу столичного клуба. В составе ЦСКА отличились Антон Слепышев (24-я минута), Максим Мамин (26), Максим Шалунов (28), Мэт Робинсон (59) и Константин Окулов (60). За СКА шайбу забросили Евгений Тимкин (2) и Игорь Ожиганов (57).

Счет в серии до четырех побед - 3-0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, ЦСКА может выйти в финал Кубка Гагарина уже в следующем матче, который пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге.