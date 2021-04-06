"Реал" обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

"Манчестер Сити" выиграл у "Боруссии"

Винисиус Жуниор (в белом) празднует один из своих голов в ворота "Ливерпуля" Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 3:1 нанесли поражение английскому "Ливерпулю" в первом матче в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На 27-й минуте прошедшей в Мадриде встречи Винисиус Жуниор вывел "Реал" вперед. На 39-й минуте Марко Асенсио упрочил преимущество хозяев в счете. На 51-й минуте Мохамед Салах сократил отставание "Ливерпуля" в счете. На 65-й Винисиус Жуниор вновь поразил ворота английской команды.

В параллельно шедшем матче в Англии местный "Манчестер Сити" одержал победу над немецкой командой "Боруссия" (Дортмунд) - 2:1.

На 19-й минуте "Манчестер Сити" повел в счете после гола Кевина де Брейне. Преимущество хозяев в счете продержалось до 84-й минуты, когда состоялся ответный гол Марко Ройса. Однако на 90-й минуте Фил Фоден забил победный для "Сити" мяч.

Ответные матчи пройдут 14 апреля на полях "Ливерпуля" и "Боруссии" соответственно.