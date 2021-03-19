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"Ливерпуль" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" попали в одну пару в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по итогам жеребьевки, прошедшей в пятницу в швейцарском Ньоне.

Другие пары выглядят следующим образом: "Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Порту" (Португалия) – "Челси" (Англия), "Бавария" (Германия) – "Пари Сен-Жермен" (Франция).

Между тем, состоялась и жеребьевка полуфинальной стадии: победитель пары "Реал" – "Ливерпуль" сыграет с победителем пары "Порту" – "Челси", а победитель пары "Бавария" – ПСЖ – с победителем пары "Манчестер Сити" – "Боруссия".

Финал турнира пройдет 29 мая в Стамбуле.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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